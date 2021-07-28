Зеленський назвав «найуспішнішу реформу» в Україні

Реформа місцевого самоврядування є однією з найуспішніших в Україні реформ. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Децентралізація».

«Сьогодні реформа місцевого самоврядування – одна з найуспішніших реформ, яка продовжує реалізовуватися в Україні», – зауважив глава держави.

Зеленський також заявив про необхідність проведення детального аудиту другого етапу децентралізації для виправлення допущених помилок реформи.

«Безумовно, в процесі проведення децентралізації ми бачимо не тільки успіхи, але бачимо і недоліки, які спершу могли бути просто непомітними. Я переконаний, що після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит. І перш, ніж перейти до наступного етапу, потрібно виправити допущені помилки», – сказав президент.

За його словами, наразі цим займаються в Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України, який поступово стає аналітичним і практичним інструментом допомоги в процесі поглиблення децентралізації та зв'язків між центральними і регіональними органами влади.

Він також зазначив, що одним з ключових аспектів у процесі децентралізації є відповідальність місцевої влади нарівні разом з повноваженнями і фінансовими можливостями.

Також під час форуму Зеленський заявив, що питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

Крім того він повідомив, що Україна готова отримати транш МВФ. І що він сьогодні о 17 годині поведе телефонні переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.