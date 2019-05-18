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    Політика

    Команда Зеленського: Супрун не розглядається на посаду глави МОЗ

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    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - Команда Зеленського: Супрун не розглядається на посаду глави МОЗ
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

    У Зеленського визнали « якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією», але Супрун на посаді не бачать

    У команді новообраного президента України Володимира Зеленського дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

    «В рамках того, наскільки поінформований я, - ні», - сказав ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання про те, чи може Супрун продовжити роботу в керівництві МОЗ.

    Стефанчук зазначив, що рівень медичного забезпечення, яке пропонується сьогодні в Україні, це не та реформа, яку очікували.

    «Безумовно, є якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією, але це не означає, що кожна людина досягла того рівня, який був свого часу в інших країнах, які проводили ті ж непопулярні реформи», - вказав він.

    За його словами, в окремій групі в команді Зеленського, що займається проблематикою медичної реформи, кажуть, що «панацея від усіх бід у впровадженні страхової медицини».

    «Коли у людини буде можливість отримати гарантований рівень належного медичного забезпечення, в залежності від того, наскільки буде розвинений страховий ринок», - пояснив Стефанчук.

    Радник Зеленського також звернув увагу на важливість питань, пов'язаних з якістю медперсоналу, який зараз виїжджає з України, підготовки медиків, доступністю ліків.

    До слова, у Зеленського планують провести «аудит держави» та перепис населення.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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