Команда Зеленського: Супрун не розглядається на посаду глави МОЗ



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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

У Зеленського визнали « якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією», але Супрун на посаді не бачать

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

«В рамках того, наскільки поінформований я, - ні», - сказав ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання про те, чи може Супрун продовжити роботу в керівництві МОЗ.

Стефанчук зазначив, що рівень медичного забезпечення, яке пропонується сьогодні в Україні, це не та реформа, яку очікували.

«Безумовно, є якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією, але це не означає, що кожна людина досягла того рівня, який був свого часу в інших країнах, які проводили ті ж непопулярні реформи», - вказав він.

За його словами, в окремій групі в команді Зеленського, що займається проблематикою медичної реформи, кажуть, що «панацея від усіх бід у впровадженні страхової медицини».

«Коли у людини буде можливість отримати гарантований рівень належного медичного забезпечення, в залежності від того, наскільки буде розвинений страховий ринок», - пояснив Стефанчук.

Радник Зеленського також звернув увагу на важливість питань, пов'язаних з якістю медперсоналу, який зараз виїжджає з України, підготовки медиків, доступністю ліків.

До слова, у Зеленського планують провести «аудит держави» та перепис населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна