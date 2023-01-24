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Командувач «Півдня» оцінив мобілізаційний потенціал ворога

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Командувач «Півдня» оцінив мобілізаційний потенціал ворога
Указ про мобілізацію набув чинності в РФ 21 вересня 2022 року
фото з відкритих джерел

«500 тис. мобілізованих противник одномоментно потягнути просто не здатен»

Командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що  таку кількість, як 500 тис. мобілізованих, одномоментно влада Росії потягнути просто не здатна. Про це Ковальчук розповів у інтерв’ю «Главкому».

Ковальчук зазначив, що нині російські солдати вже не схожі на тих, які вдерлися в Україну 24 лютого.

«Не тільки ми, а й противник воює вже 10 місяців під час повномасштабної війни, значить, здобуває бойовий досвід. І він не проходить безслідно, тобто у противника є певні плюси через тривалу війну. Не всі ж гинуть на полі бою. Ті, хто виживають передають далі цей досвід. І ми цей їхній досвід сьогодні відчуваємо на полі бою, бо нині російський солдат – це вже далеко не той, який вдерся в Україну 24 лютого», – розповів генерал-майор.

Він пригадав, як у Росії пройшла їхня мобілізація 300 тис. солдат.

«Так, у них були проблеми – як то іржава зброя, відсутність належного і в достатній кількості одягу, брак боєприпасів. Зі скрипом, але все одно вони потягнули ці 300 тисяч, одягнули їх. Щоправда, не одномоментно. До того ж якась частина з цих мобілізованих уже в землі, встигли загинути. Тож ми констатуємо, що противник в ході тієї хвилі мобілізації мав певні проблеми», – пояснив Ковальчук.

Командувач Оперативного командування Сухопутних військ «Південь» вважає, що нинішня мобілізація окупантів теж буде мати проблеми.

«Ми сьогодні можемо стверджувати, що таку кількість, як 500 тис. мобілізованих, одномоментно вони потягнути просто не здатні, бо не змогли належно забезпечити ті 300 тис. мобілізованих, про яких ми говорили вище. Їхня економіка ще не перейшла на воєнний лад, у них ще не налагоджено виробництво обмундирування, зброї, боєприпасів, аби забезпечити таку велику кількість військ. Так, вони можуть один раз в місяць набирати по 100 тис. солдат, їх озброювати, готувати. От такі спроможності у них є», – заявив він.

Ковальчук вважає, що окупанти будуть мобілізовувати людей регульно у кількостях по 100 тис. осіб на місяць.

«Чому йде переміщення їхніх сил і засобів в Білорусь і в зворотному напрямку? Тому що Російська Федерація сама не в змозі потягнути, навчити цих 300 тис. мобілізованих. Саме тому їм потрібні полігони, навчально-матеріальна база у Білорусі, на якій готувалися мобілізовані 300 тис. частинами. Не виключено, що така практика підготовки військ ворога продовжуватиметься і надалі, тобто мобілізовуватимуть регулярно відносно у малих кількостях, по 100 тис. осіб на місяць. Ми з вами були свідками певного невдоволення в російському суспільстві, коли вони проводили мобілізацію перших 300 тис. Тобто їхнє військово-політичне керівництво розуміє, що оголошення масової мобілізації може змінити настрої суспільства, викликати ще більше невдоволення. Тому, я думаю, вони не підуть на одномоментну мобілізацію понад 100 тис. – 150 тис. людей», – резюмував генерал-майор.

Нагадаємо, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони.

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Теги: Білорусь росія окупанти економіка зброя мобілізація влада солдат 24 лютого Андрій Ковальчук

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