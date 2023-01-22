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«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованим у Макіївці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованим у Макіївці
ЗСУ потужно вдарили по Макіївці у новорічну ніч
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться, що серед місцевих жителів на Донбасі дуже багато проукраїнськи налаштованих громадян, які здають ворожі позиції Збройним силам України

Окупанти досі перебувають під враженням наслідків удару по скупченню мобілізованих у Макіївці. Росіяни обговорюють причини, що призвели до цього та заходи, які б допомогли убезпечити військових від смерті. Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з приятелем, яку перехопила українська розвідка.

Окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії. За його словами, командування прийняло рішення розмістити окупантів занадто близько до фронту, що і зробило їх вразливими.

«Удар який був по Макіївці, у ніч з 31 на 1, це повний капець. Але такі випадки вже були. Там можна було все грамотно зробити… поселити людей в лісі, у землянках», – сказав окупант.

Він відзначив, що на території ПТУ, у якому було знищено росіян, знаходились також бочки з паливом, озброєння та транспорт.

Росіянин поскаржився на місцевих жителів, котрі фотографують їх позиції, а потім здають їх українським військовим.

«Причин багато. Причина, що близько розмістили до фронту людей. Причина, що на одній території розмістили людей, БК, транспорт і пальне. Причина і те, що дзвонили. Велике скупчення людей. Причина в тому, що є місцеві, які здають – фотографують, відео знімають і відправляють, кому потрібно. А ті вже завдають удар», – говорить окупант.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих. 12 «КамАЗів», каже, вивезли.

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Теги: розвідка окупанти транспорт озброєння пальне відео росіяни

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