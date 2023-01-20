Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму

РФ планує мобілізувати ще 500 тисяч росіян

Мешканцям Севастополя надходять виклики до військових комісаріатів

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

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Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії, переконані в командуванні ЗСУ.

У США вважають, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці.