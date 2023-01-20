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Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
РФ планує мобілізувати ще 500 тисяч росіян
фото з відкритих джерел

Мешканцям Севастополя надходять виклики до військових комісаріатів

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

Раніше повідомлялося, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. Кремль хоче створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії, переконані в командуванні ЗСУ.

У США вважають, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці. 

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Теги: мобілізація росія окупанти Крим війна

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