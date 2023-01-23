У Путіна з’явилася персональна ППО
Комплекс перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч
Біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони. Про це повідомляє російське видання «Агентство».
Комплекс ППО «Панцир-С1» був розміщений поблизу Валдая кілька тижнів тому.
Місцеві жителі в коментарі журналістам повідомили, що комплекс знаходиться на бойовому чергуванні – щонайменше троє військовослужбовців постійно знаходяться поруч, а антена радіолокаційної системи (РЛС) обертається.
Нагадаємо, російський правозахисник, опозиціонер та аналітик Марк Фейгін вважає, що у столиці Росії Москві готуються до завдання російськими ракетами ударів по центрах прийняття рішень в Україні та очікують на потужну відповідь.
Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.
Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.
Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.
До слова, Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО.
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