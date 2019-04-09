Конфлікт в «Самопомочі»: Єгор Соболєв підтвердив серйозні розбіжності з Садовим



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Народний депутат висловився щодо чуток про його вихід із фракції

Народний депутат Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч») заявив, що вже деякий час має серйозні розбіжності з керівництвом партії.

«Ми по різному бачимо, як представляти і відстоювати інтереси виборців. Ці дискусії мають місце давно. Але я вважав і вважаю, що до вирішення цих проблем у той чи інший спосіб ці суперечки мають бути внутрішніми», - пише Соболєв у Facebook.

Депутат повідомляє, що підтвердити, або спростувати чутки про його вихід із фракції він збирається лише після обговорення цього питання на засіданні фракції «Самопоміч».

Нагадаємо, голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий зробив сьогодні заяву, в якій спрогнозував, що частина народних депутатів перейде з парламентської фракції «Самопоміч» до інших політичних сил. Проте не назвав конкретних імен народних депутатів, про кого йде мова.

«Самопоміч» чекає непросте внутрішнє перегрупування. Ми йдемо в процес формування нового складу кандидатів, який відбудеться за принципом «відкритих списків»», - повідомив Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Голова фракції Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, коментуючи заяву Андрія Садового, також утримався від називання прізвищ цих парламентаріїв, повідомляє УНІАН.

Голова фракції наголошує, що зараз той період, коли депутати "розмірковують про свою майбутню політичну кар'єру: хтось бачить її з політичною партією "Самопоміч", а, можливо, хтось і не бачить, а, можливо, просто хтось думає".