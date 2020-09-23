Конституційний суд не заявляв, що Ситника мають звільнити – голова комітету Ради



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Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна

«Коли колеги кажуть, що необхідно звільнити Ситника та привести закон у відповідність до Конституції – вони маніпулюють», заявила депутатка

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна заявила, що парламент має привести чинний закон про НАБУ у відповідність до Конституції.

Про це вона повідомила в ефірі «24 каналу».

«Конституційний суд не говорив про те, що ми маємо звільнити Артема Ситника та як це питання має бути вирішене. Відповідно, коли колеги кажуть, що необхідно звільнити Ситника та привести закон у відповідність до Конституції – вони маніпулюють», – наголосила Радіна.

За її словами, є декілька законопроєктів, які пропонують моделі приведення у відповідність до Конституції закону про НАБУ.

«Я застерігаю колег від спроби під приводом рішення КСУ знову починати спробу звільнення Артема Ситника. Такі спроби можуть виглядати як політична атака», – сказала Радіна.

Вона вважає, що потрібно передбачити, щоб Ситник залишався на посаді, поки за допомогою конкурсної процедури не призначать нову людину.

Напередодні повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Згодом у НАБУ заявили, що що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.