Зеленський візьме участь у засіданні Венеційської комісії, де затвердять рішення щодо КСУ

Венеційська комісія радить внести зміни до закону про Конституційний суд, але не рекомендує очищення суду

Пленарне засідання Венеційської комісії відбудеться сьогодні, 11 грудня

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 грудня, візьме участь в онлайн-засіданні Венеційської комісії, на якому мають затвердити два термінові висновки щодо наслідків рішень Конституційного суду. Про це йдеться у порядку денному засідання.

Обидва термінові висновки Комісія розглянула за запитом Зеленського від 25 листопада 2020 року.

Перший терміновий висновок, опублікований 9 грудня, присвячений наслідкам рішення для антикорупційного законодавства та пропонує варіанти для Верховної Ради щодо тлумачення цього рішення.

У другому висновку розглядається питання про реформування Конституційного суду.

Венеційська комісія, зокрема, радить внести зміни до закону про Конституційний суд. Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

«Венеційська комісія пропонує затвердити обидва термінових висновки на пленарному засіданні, що відкривається сьогодні в режимі онлайн, в якому, як очікується, візьме участь президент Зеленський», ─ сказано в порядку денному.

Як повідомлялося, Венеційська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

Зазначимо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеціанської комісії щодо Конституційного суду.

Також Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.