Конституційна криза: Венеційська комісія озвучила нові рекомендації

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Венеційська комісія радить Україні внести зміни до закону про Конституційний суд України (КСУ) з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства.

Про це йдеться у новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КСУ, оприлюдненому 10 грудня.

У ньому Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас, висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

У рекомендованих змінах до закону про КСУ, серед іншого, Венеційська комісія радить зобов’язати суд надавати обгрунтування щодо кожного положення законодавства, яке він оголошує неконституційним. Парламенту рекомендують чіткіше окреслити свій намір звузити обсяг рішення КСУ до тих саме питань, які вносяться на розгляд суду.

Дисциплінарна процедура щодо суддів має регулюватися законом про КСУ. Можливість повторно повертати на розгляд справи КСУ має бути передбачена тільки у випадках, коли виявлено, що суддя у зв’язку з цим рішенням вчинив кримінальне порушення (хабар тощо).

Радять встановити більш чітке визначення конфлікту інтересів, виокремлюючи, наприклад, фінансовий конфлікт інтересів, особливо якщо це пов’язано з увагою до суддів з боку НАЗК або розслідуванням НАБУ.

Рекомендують створити орган, що здійснюватиме перевірку кандидатів на посаду судді КСУ – за участі міжнародних представників, у тому числі з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб гарантувати належні моральні і професійні якості суддів.

Рекомендується впровадити норму, що якщо сенат КС вважатиме якесь положення неконституційним, він у разі запиту від президента або Верховної Ради повинен буде звернутися за підтвердженням у Велику палату суду.

Також Венеційська комісія рекомендує заповнювати нині вакантні місця у КСУ лише після покращення системи призначення, зокрема створення органу для перевірки кандидатів. «Відтак створення такої системи є терміновим питанням для того, щоб заповнити ці вакансії», – зазначають у висновку.

Щоб деполітизувати склад КСУ, суддів за парламентською квотою радять обирати кваліфікованою більшістю.

«У процесі реформи КСУ з останнім варто проводити належні консультації щодо усіх аспектів реформи. З огляду на особливість ситуації в Україні, КСУ варто проявити стриманість, якщо внесені поправки будуть оскаржені перед Судом. Венеційська комісія готова надавати свою допомогу у цьому питанні», – зазначають у висновку.

Нагадаємо, Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

Зазначимо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеціанської комісії щодо Конституційного суду.

Також Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.