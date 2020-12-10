Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії

«Парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного суду України як «охоронця» Конституції», наголосили у КСУ

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) у своєму висновку підкреслила, що парламент і виконавча влада в Україні мають поважати роль Конституційного суду.

Про це заявили у Конституційному суді, коментуючи Терміновий спільний висновок Венеційської комісії щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційних механізмів, яка склалася після ухвалення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.

«Венеційська комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного суду України як «охоронця» Конституції України, і його рішення мають виконуватися», – наголосили у КСУ.

У суді зазначають також, що у висновку наголошено, що «попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ, конституційна роль Конституційного суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів».

Як відомо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеціанської комісії щодо Конституційного суду.

Нагадаємо, Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.