Конституційний суд відмовився відкривати провадження щодо карантину вихідного дня

48 нардепів просили КСУ скасувати карантин вихідного дня

Конституційний суд України (КСУ) не відкрив кримінальне провадження щодо конституційності обмеження роботи бізнесу під час карантину.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Зазначається, що Велика палата Конституційного суду України відмовила у відкритті провадження за конституційним поданням 48 народних депутатів про відповідність Основному закону положень постанови Кабінету міністрів «Про встановлення карантину» від 22 липня 2020 року зі змінами в частині обмежень підприємницької діяльності у зв'язку із закінченням терміну дії постанови.

«Постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, до Конституційного суду 23 листопада надійшло подання 48 народних депутатів. У ньому парламентарі просили відкрити конституційне провадження і переглянути на відповідність Конституції постанову про карантин вихідного дня.

Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.