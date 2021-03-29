Консультаційний комітет президентів України та Польщі сьогодні проведе засідання

Буде узгоджено графік двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2021 році

У понеділок, 29 березня, у форматі відеоконференції відбудеться XXІX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі.

Про інформували раніше в Офісі президента України.

Під час засідання обговорюватиметься стан реалізації домовленостей, досягнутих на рівні президентів України та Польщі, а також широке коло питань двосторонньої та регіональної взаємодії, зокрема у безпековій, енергетичній та економічній сферах.

Крім, того буде узгоджено графік двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2021 році.

У канцелярії президента Польщі поінформували, що темами переговорів буде також пандемія Covid-19, безпека в регіоні, особливо у контексті ситуації в Донбасі й російської окупації Криму. Сторони також обговорять захист прав національних меншин в Польщі та Україні, а також питання історичного діалогу.

Варшава також хоче обговорити з Києвом ситуацію в Білорусі у контексті репресій, які останнім часом розгорнуто в цій країні проти діячів польської національної меншини.

Як відомо, співголовами Комітету є заступник керівника Офісу Президента, уповноважений Президента України в Консультаційному комітеті Ігор Жовква та уповноважений Президента Республіки Польща Кшиштоф Щерський.

Джерело: Укрінформ