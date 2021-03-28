  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Канаді невідомий з ножем напав на людей в бібліотеці: семеро постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю - У Канаді невідомий з ножем напав на людей в бібліотеці: семеро постраждалих
    Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю

    В результаті нападу затримали одного підозрюваного

    В районі Північного Ванкувера (Канада) чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці. В результаті випадкової серії ножових поранень загинула жінка, ще шість осіб отримали поранення.

    Про це пише Global News.

    Район був переповнений людьми у вихідний день, в бібліотеці проводили розпродаж.

    В результаті нападу затримали одного підозрюваного. Поліція заявила, що він діяв поодинці.

    Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю.

    «Я була в кімнаті бібліотечного співтовариства, і відразу ж за дверима ми чуємо крики, і всі зупинилися і втупилися, всі почали вибігати через бічні двері», - сказала Мері Крейвер, яка в той час була присутня на книжковій розпродажу.

    Теги: Канада поліція час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies