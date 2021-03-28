У Канаді невідомий з ножем напав на людей в бібліотеці: семеро постраждалих
В результаті нападу затримали одного підозрюваного
Про це пише Global News.
Район був переповнений людьми у вихідний день, в бібліотеці проводили розпродаж.
В результаті нападу затримали одного підозрюваного. Поліція заявила, що він діяв поодинці.
Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю.
«Я була в кімнаті бібліотечного співтовариства, і відразу ж за дверима ми чуємо крики, і всі зупинилися і втупилися, всі почали вибігати через бічні двері», - сказала Мері Крейвер, яка в той час була присутня на книжковій розпродажу.