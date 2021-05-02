Корнієнко розповів, скількох людей планують прийняти в «Слугу народу»

«Слуга народу» – українська політична партія, що була зареєстрована в 2017 році

«Думаю, 4-4,5 тисячі депутатів місцевих рад вступлять до партії», – Корнієнко

У рядах партії «Слуга народу» наразі перебуває до тисячі громадян. Кількість членів партії найближчим часом поповниться. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Зараз наша чисельність буде дещо зростати, бо є бажання – і з нашої, і з боку наших депутатів місцевих рад – аби вони стали членами партії. Це близько сім тисяч осіб. Думаю, 4-4,5 тисячі з них вступлять у партію та будуть формувати низові структури, які ми прописали в статуті», – розповів Корнієнко.

Також політик зазначив, що з народних депутатів фракції лише частина є членами партії.

«Прийняти в партію – не проблема, але ми б хотіли її зробити не стільки масовою, скільки якісною», – підкреслив він.

Також Корнієнко розповів, що наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів. Корнієнко прокоментував розмови про коаліцію із «Батьківщиною» та іншими партіями.

А ще голова партії «Слуга народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка. Водночас Корнієнко переконаний, що народний депутат Олександр Дубінський та депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко допомагали зшивати країну за принципом «нове проти старого».

Нагадаємо, з’їзд партії «Слуга народу» схвалив нову редакцію статуту партії. Зміни передбачають, що в політичній силі тепер два великі керівні органи.

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