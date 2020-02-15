Вже не лібертаріанці. У «Слузі народу» оприлюднили свою нову ідеологію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині ідеологія партії - активний центризм

Партія «Слуга народу» визначилася із власним ідеологічним спрямуванням – це «активний центризм». Про це сьогодні під час з’їзду політсили оголосив один з лідерів монобільшості - перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає кореспондент «Главкома».

«Жодна попередня идеология в Украине не спрацювала», - зазначив він.

Як відомо, 23 травня представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук та ідеолог партії «Слуга народу» сказав, що в основі ідеології цієї політсили лежить лібертаріанство. Ідеологія передбачає «ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями».

Як повідомлялось, у Києві сьогодні у офісному центрі «Парковий» проходить з'їзд партії «Слуга народу».

Упродовж двох днів, 15 та 16 лютого, Центр освіти партії «Слуга Народу» проводить навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад.