«Слуги народу» потягом приїхали до Трускавця (відео)

На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть на засіданні фракції

За словами нардепів, у потязі не збирали підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова

Народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. Про це повідомляє УП.

«На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам. Очевидно, що будуть вирішувати «внутрішні організаційні питання», як далі працювати фракції, а також «кадрові питання», – пише ЗМІ.

За словами нардепів, у потязі не збирали підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото).

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.