Кравчук назвав головну помилку та гордість свого президентства

Леонід Кравчук: Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити

Перший президент України вважає, що не повинен був вірити Росії відразу після розвалу СРСР

Перший президент України Леонід Кравчук вважає своєю головною помилкою те, що він «вірив Росії». Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

«Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яких ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться зрештою», – сказав Кравчук.

Він зазначив, що був переконаний в тому, що Росія буде домовлятися з іншими країнами, а не застосовувати силовий компонент.

«Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія», – сказав Кравчук.

Також він назвав своє досягнення – Біловезьку угоду.

«Що б там не було, але я прийняв у Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цей історичний документ про розвал Радянського Союзу і утворення незалежної держави, я не знаю, якби це сталося. Вірю, що це відбулося, а ось коли – складно сказати. Це не була наша країна незалежною в 1918 році, не була і пізніше. Це були лише спроби, а нам вдалося це зробити. І під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість», – поділився перший президент.

Також Кравчук розповів про замах на його життя.

Нагадаємо, родичі Кравчука заборонили лікарям коментувати ситуацію з його станом здоров’я, яке значно погіршилося.

Раніше речниця 87-річного Кравчука розповіла про його стан. Також повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.