Напали з ножем: Кравчук розповів про замах на його життя

Замах на Леоніда Кравчука було скоєно під час підготовки до другого туру президентських виборів у 1994 році

Хто був замовником замаху на вбивство – невідомо

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що під час підготовки до другого туру президентських виборів у 1994 році на нього було скоєно замах. Про це він заявив в інтерв'ю Lb.ua.

За словами Кравчука, тоді в Харкові на нього напав вбивця з ножем.

«Врятував мені життя охоронець. Потім, вже після завершення моєї каденції, Кучма дізнався про те, що Росія веде проти мене серйозну роботу, мені надходять погрози, він дав розпорядження СБУ та виділив мені додаткову охорону. Росіяни планували зняти мене з поїзда (я їздив поїздом по областях) і доставити в Москву, щоб я зняв свій підпис з Біловезьких угод, денонсував їх», – розповів політик.

Хто був замовником замаху на вбивство – невідомо.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук на виборах президента в 1991 році здобув перемогу в першому турі. Його конкурентом був В'ячеслав Чорновіл. У 1994 році в Україні провели дострокові президентські вибори. До другого туру вийшли Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Кравчук поступився з результатом 45,06% голосів.

Нагадаємо, родичі Кравчука заборонили лікарям коментувати ситуацію з його станом здоров’я, яке значно погіршилося.

Раніше речниця 87-річного Кравчука розповіла про його стан. Також повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.