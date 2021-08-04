Савченко привітала українців з радянським святом

Ексдепутатка подякувала друзям «за вірне плече в бою і в житті»

Колишня народна депутатка України Надія Савченко привітала українців з Днем ВДВ, яке з 2017 року в Україні вже не відзначають 2 серпня, і оприлюднила армійські фото 20-річної давності. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«20 років потому ... Дякую друзям за вірне плече в бою і в житті! Слава ВДВ!», – зазначила Савченко.

Варто вказати, що День ВДВ 2 серпня відзначався в СРСР і тепер святкується в Росії, Білорусі та Казахстані.

З осені 2017 року в українській армії більше немає підрозділу з назвою ВДВ – «Високомобільні десантні війська» офіційно перейменували на «Десантно-штурмові війська» ЗСУ, а блакитні берети замінили на бордові (колір марун).

Тоді ж День десантника перенесли з 2 серпня на 21 листопада – день архистратига Михаїла, командира «божого війська» та покровителя десантних військ ЗСУ.

До слова, напередодні Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника України.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада перейменувала свято День захисника України. Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

Як відомо, День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день святкували День українського козацтва.

Додамо, що днями вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка. Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора головної інспекції міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

Наразі у Збройних силах України проходить службу 31757 жінок, що складає 15,6% від загальної кількості військовослужбовців. Це один із найвищих показників кількості жінок, які служать у війську, у співвідношенні до загальної чисельності Збройних сил у порівнянні з багатьма арміями світу.

За останні роки українським жінкам дозволено служити на більшості військових посад у ЗСУ. Серед наших військовослужбовиць є танкистки, артилеристки, командири рот, взводів, тощо.