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    Пам'ятна медаль до 30-річчя Незалежності спровокувала черговий напад істерики у Москві

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    Захарова на епітети не поскупилася - Пам'ятна медаль до 30-річчя Незалежності спровокувала черговий напад істерики у Москві
    Захарова на епітети не поскупилася

    Представниця МЗС Росії назвала її Бандеру та Петлюру «злочинною мраззю»

    Випущену до 30-річчя незалежності України пам'ятну медаль із зображенням колабораціоніста Степана Бандери варто вручати «за особливі заслуги з розповсюдження історичної кривди». Про це в своєму Telegram-каналі написала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

    Йдеться про нагороду, яку випустила одна з приватних сувенірних фірм до майбутнього свята, який відзначать на Україні 24 серпня. На ній зображені малий герб України, який «крушить» комуністичну символіку, а з іншого боку – барельєфні портрети українського воєначальника часів громадянської війни Симона Петлюри, а також націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери.

    «Незалежність України дісталася в результаті політичного рішення, ніяким чином не пов'язаного з народним протестним рухом, ні з збройною боротьбою. (...) Так при чому тут Бандера, Петлюра, інша злочинна мразь і незалежність України 1991 року?», – розкритикувала нагороду Захарова.

    Вона зазначила, що «ворогами України» і посягателями на її суверенітет слід вважати авторів медалі, і нагадала про підсумки референдуму з питання збереження СРСР в 1991 році – 70 відсотків голосували за Радянський Союз.

    Нагадаємо, раніше з нагоди візиту до України представника ОБСЄ із свободи слова Терези Марії Рібейру офіційна представниці МЗС Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Київ у «кричущій практиці придушення свободи слова».

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    Теги: МЗС свята незалежність СРСР суверенітет герб
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    Пам'ятна медаль до 30-річчя Незалежності спровокувала черговий напад істерики у Москві