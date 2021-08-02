Пам'ятна медаль до 30-річчя Незалежності спровокувала черговий напад істерики у Москві

Представниця МЗС Росії назвала її Бандеру та Петлюру «злочинною мраззю»

Випущену до 30-річчя незалежності України пам'ятну медаль із зображенням колабораціоніста Степана Бандери варто вручати «за особливі заслуги з розповсюдження історичної кривди». Про це в своєму Telegram-каналі написала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Йдеться про нагороду, яку випустила одна з приватних сувенірних фірм до майбутнього свята, який відзначать на Україні 24 серпня. На ній зображені малий герб України, який «крушить» комуністичну символіку, а з іншого боку – барельєфні портрети українського воєначальника часів громадянської війни Симона Петлюри, а також націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери.

«Незалежність України дісталася в результаті політичного рішення, ніяким чином не пов'язаного з народним протестним рухом, ні з збройною боротьбою. (...) Так при чому тут Бандера, Петлюра, інша злочинна мразь і незалежність України 1991 року?», – розкритикувала нагороду Захарова.

Вона зазначила, що «ворогами України» і посягателями на її суверенітет слід вважати авторів медалі, і нагадала про підсумки референдуму з питання збереження СРСР в 1991 році – 70 відсотків голосували за Радянський Союз.

Нагадаємо, раніше з нагоди візиту до України представника ОБСЄ із свободи слова Терези Марії Рібейру офіційна представниці МЗС Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Київ у «кричущій практиці придушення свободи слова».

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