Українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна



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Сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів

«Сєпаратюга, ми давно чекаємо», – заявили бійці

Українські військові відреагували на погрози ватажко бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна відкрити вогонь по позиціях ЗСУ біля Шумів 7 вересня 0 8:00.

Відповідь бійців операції Об’єднаних сил оприлюднена на сторінці 503 окремого батальйону морської піхоти у Facebook.

«Душилін в ході офіційного бедтріпу вчергове вирішив погрожувати #503ОБМП. Цього разу каже, що 7-го вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сєпаратюга, ми давно чекаємо», – йдеться в повідомленні.

Свою відповідь українські військові проілюстрували мемом.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

Зазначимо, сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.