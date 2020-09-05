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    Події в Україні

    Українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна

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    Сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об&rsquo;єднаних сил&nbsp;поблизу Шумів&nbsp; - Українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна
    Сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів 

    «Сєпаратюга, ми давно чекаємо», – заявили бійці

    Українські військові відреагували на погрози ватажко бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна відкрити вогонь по позиціях ЗСУ біля Шумів 7 вересня 0 8:00.

    Відповідь бійців операції Об’єднаних сил оприлюднена на сторінці 503 окремого батальйону морської піхоти у Facebook.

    «Душилін в ході офіційного бедтріпу вчергове вирішив погрожувати #503ОБМП. Цього разу каже, що 7-го вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сєпаратюга, ми давно чекаємо», – йдеться в повідомленні.

    Свою відповідь українські військові проілюстрували мемом.

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    Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

    Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

    Зазначимо, сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

    Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.

    бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ обстріл військові Денис Пушилін
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