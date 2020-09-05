Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна



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«ТКГ збереться завтра, 6 вересня, щоб обговорити наказ знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми» - Кулеба

Ватажок незаконної «ДНР» Денис Пушилін наказав відкрити вогонь по позиціях ЗСУ 7 вересня

Українська сторона ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) через заяву ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, який наказав незаконним збройним формуванням відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Прямого».

За його словами, ТКГ збереться завтра, 6 вересня, щоб обговорити наказ знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми, що розташоване поблизу лінії розмежування.

«Наш президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скрикаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра», – зазначив Кулеба.

Зазначимо, сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.