Уряд посилив вимоги щодо в’їзду іноземців до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відтепер іноземцям заборонений транзитний проїзд Україною

Кабмін вніс зміни щодо в’їзду до України іноземців. Вони стосуються переліку виключень для іноземців, яким не заборонено в’їзд до України.

Про це йдеться в постанові уряду № 791 від 2 вересня, повідомили сьогодні у Державній прикордонній службі України.

«Абзац, в якому йде мова про осіб, які мають родинні зв’язки з громадянами України, зазначено, що до виключень про заборону підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України.

Водночас звертаємо увагу, що, згідно з законодавством, правовий статус дитина має після досягнення нею повноліття», – йдеться в повідомленні.

Також скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду до України іноземців, які прямували територією української держави транзитом.

Крім того деталізовано й питання, якщо особи прямують до України на навчання. Абзац доповнено, що це мають бути заклади вищої освіти.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть до 00:00 годин 28 вересня.