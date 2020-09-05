Командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ



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Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко

Командування Об’єднаних сил залишає за собою право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді

Звинувачення ватажка бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна щодо незаконно зведених українськими захисниками інженерних споруд в районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки не відповідає дійсності і має на меті зірвати досягнуті домовленості щодо припинення вогню.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, повідомляє пресцентр штабу.

Зазначається, що командувачем Об’єднаних сил разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови «ДНР» щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

«За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню», – йдеться в заяві командувача.

За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, так як і протилежна сторона, додав Кравченко.

Також в заяві командувача наголошено, що «в разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами».

Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

Зазначимо, сьогодні, 5 вересня, Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.