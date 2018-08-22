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    Політика

    Кравчук попередив українців: якщо ми цього разу помилимось, то це можуть бути останні вибори

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    Леонід Кравчук - Кравчук попередив українців: якщо ми цього разу помилимось, то це можуть бути останні вибори
    Леонід Кравчук

    Перший президент відповів на питання, кого він підтримає на наступних виборах

    Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що до виборів глави держави не опиниться у групі підтримки одного із кандидатів.

    «Ні. Я не піду ні до кого в команду. Я не піду ні до кого в штаб. Я буду аналізувати. От я ходив на форум до Тимошенко. І зараз вам кажу, і тоді казав, що я піду до будь-кого: до лівих, до правих, до БПП, до «Народного фронту». Це не тому, що мені дуже цікаво, а тому, що я хочу порівняти, аби сказати людям: «Будьте пильними», - заявив Кравчук.

    Він також нагадав, що свого часу підписав усі без винятку установчі документи про створення української держави.

    «І коли сьогодні з’являюсь десь на людях, до мене підходять і кажуть: «Навіщо ви це зробили? Ми ж не готові. Навіщо ви зробили так, що до влади прийшли корупціонери?» Що я маю відповісти? Я мушу перед цими виборами сказати: цього не робіть, це помилка. А щоби це сказати, мені потрібно все вивчити», - додав екс-президент.

    Кравчук зазначив, що попереду вибори – президентські і парламентські.

    «Якщо ми цього разу помилимось, і будемо обирати за гречку, то це можуть бути для нас останні вибори», - резюмував він.

    Юлія Тимошенко БПП вибори Народний фронт політика Леонід Кравчук президент
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