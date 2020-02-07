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    У Києві за $24 млн встановлять систему відеофіксації порушень на дорогах

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    Система включатиме апаратний комплекс відеофіксації порушень ПДР, центр обробки, зберігання та систему передачі даних в автоматичному режимі - У Києві за $24 млн встановлять систему відеофіксації порушень на дорогах
    Система включатиме апаратний комплекс відеофіксації порушень ПДР, центр обробки, зберігання та систему передачі даних в автоматичному режимі

    Минулого року кількість ДТП у Києві склала 20,8% від загальної кількості в Україні

    На засіданні Київської міської ради депутати підтримали здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві». «За» проголосували 63 депутати. Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.

    «Місто Київ через рік-два може отримати сучасний інструмент, який дозволить суттєво покращити ситуацію з безпекою на дорогах. При цьому, на це не буде витрачено жодної копійки коштів з місцевого бюджету, оскільки державно-приватне партнерство передбачає фінансування даного проєкту за рахунок капіталу інвестора», – зазначила під час виступу Мельник.

    За її словами, впровадження цієї системи дозволить зменшити кількість ДТП у місті та виключити людський фактор при виявленні фактів порушень ПДР, а також сприятиме скороченню травматизму та смертності на дорогах і вулицях Києва.

    «Відшкодування коштів інвестора у створення об’єкта відбуватиметься лише після того, як власне об’єкт буде введено в експлуатацію та шляхом його використання почнуть надаватися відповідні послуги», – додала Мельник.

    На момент подання ініціативи вартість проекту становила близько 24 млн доларів США.

    Попередньо, система включатиме апаратний комплекс відеофіксації порушень ПДР, центр обробки, зберігання та систему передачі даних в автоматичному режимі. Усі зафіксовані порушення правил дорожнього руху через спеціальні канали зв’язку будуть передаватися до дата-центру та опрацьовуватись інспекторами Національної поліції.

    «Необхідність реалізації проєкту обумовлена великою кількістю дорожньо-транспортних пригод в місті Києві та постраждалих від них. Минулого року кількість ДТП у місті Києві склала 20,8% від загальної кількості в Україні, у тому числі з тяжкими наслідками – 3,7%. Тому превентивні заходи необхідно посилити, адже безпека на дорогах – це, передовсім, дотримання культури водія на дорозі», – сказала Мельник.

    У рамках підготовки конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту буде створено конкурсну комісію за участю депутатів Київської міської ради, розроблено критерії оцінки пропозицій та після їх затвердження Київрадою оголошено про проведення конкурсу.

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