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Українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку (відео)
Військові впевнені, що звільнення частини території – це ще не всі хороші новини на сьогодні
фото ілюстративне

Окупанти отримали завдання взяти Бахмут до 9 травня

Збройні сили України відбили кілометр землі на Бахмутському напрямку. Про це повідомив військовий з позивним «Абдула»  з підпозділу Terra.

Воїн розповідає, що українська армія здійснила штурмову операцію і відкинула «вагнерівців».

«Я командир підрозділу Terra. Прокинулися ми о 3:00 ранку. О 4:39 вже були на позиції. Працюємо, маємо результат. цілий кіломентр української землі очищений і звільнений від «вагнерівців» і від москалів. Продовжуємо працювати. Думаю за сьогодні це ще не все», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія кров з носа хоче взяти місто до 9 травня.

У Збройних силах України, коментуючи це повідомлення, заявили, що РФ скоро встановить рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, що Росії не вдасться захопити повністю місто Бахмут на Донеччині, важкі бої за яке тривають понад дев’ять місяців.

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Теги: Бахмут ЗСУ війна росія окупанти

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