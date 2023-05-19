Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна

Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний

За якою статтею РФ «розшукує» Каріма Хана невідомо

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна. Про це передає «Медиазона».

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За якою статтею російська сторона «розшукує» прокурора МКС, на сайті МВС не уточнюється.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.