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Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна
Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний
фото з відкритих джерел

За якою статтею РФ «розшукує» Каріма Хана невідомо

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна. Про це передає «Медиазона».

За якою статтею російська сторона «розшукує» прокурора МКС, на сайті МВС не уточнюється.

Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна фото 1

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: путін арешт росія Міжнародний кримінальний суд

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