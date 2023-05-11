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Угода з дияволом. Україна звернулась до Грузії щодо «подарунків» Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угода з дияволом. Україна звернулась до Грузії щодо «подарунків» Путіна
МЗС України закликає грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС
фото ілюстративне

Курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території

Україна розглядає рішення російського диктатора Володимира Путіна скасувати візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції. Про це написав речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко зазначає, що курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території, повзучої «бордеризації», викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами. Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу.

«У 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів. Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви – створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ», – зазначив він.

Проте речник МЗС наголошує, що політика зближення із агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неоднаразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту.

«У цьому контексті ми висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах. Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією. Також у Тбілісі, столиці Грузії, місцеві протестують проти відновлення прямого авіасполучення з Росією

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Теги: Грузія росія Україна путін

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