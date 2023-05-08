Спецслужби РФ влаштовують фейкові мітинги проти України та партнерів у Європі: деталі

У Парижі та Мадриді помічені активісти з однаковими плакатами, на яких написані пропагандистські гасла проти України, ЄС і НАТО

До рук журналістів потрапили документи, у яких описуються сценарії операцій РФ із розпалювання конфліктів на вулицях європейських міст

На тлі акції, під час якої датсько-шведський ультраправий активіст Расмус Палудан спалив Коран навпроти посольства Туреччини у Стокгольмі і тим самим сповільнив процес вступу Швеції до НАТО, спецслужби РФ взялися проводити так звані операції впливу, спрямовані проти європейських країн. Про це повідомляє шведский телеканал SVT спільно з Центром «Досьє», у розпорядження яких потрапили документи російських спецслужб.

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Так, в одному з документів описується сценарій операції, під час якої за допомогою місцевих жителів чи мігрантів можна буде розпалювати конфлікти, розповсюджуючи відео зі спаленням турецького прапора або образами на адресу президента Туреччини Раджепа Ердогана.

Ще один документ описує акцію, проведену в Парижі 5 березня 2023 року. Під час неї протестувальники віддавали нацистські вітання перед транспарантами з українським прапором та написами проти Ердогана. Крім того, документ налічує приблизно 60 посилань на облікові записи в соцмережах, де були розміщені відеоролики цієї інформаційної кампанії.

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Журналісти виявили в інтернеті щонайменше десять подібних постановочних акцій, проведених у період із грудня 2022 року і дотепер із критикою ЄС, НАТО та України.

До прикладу, у лютому в Парижі було сфотографовано людей із плакатами «НАТО, вистачить бомбити Донецьк!», «Не передавайте зброю Україні! Зеленський бомбардує Донецьк та Луганськ» та «ЄС та Америка! Припиніть фінансувати війну в Україні!». Водночас пікетувальники з ідентичними гаслами були помічені у Мадриді, Брюсселі та Гаазі.

Розслідувачі додзвонилися до одного з учасників акції. Він заперечував свою причетність до неї та переконував, що його профіль у Facebook, де були розміщені фотографії з пікету, хтось зламав. Утім, після розмови чоловік видалив свій профіль у соцмережі.

Нагадаємо, що Росія могла бути причетна до акції ультраправого активіста Расмуса Палудана зі спалення Корану в Швеції у січні, через яку Туреччина заявила, що не схвалить заявку країни в НАТО.