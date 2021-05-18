Сьогодні Рада може відправити у відставку трьох міністрів

Без посад можуть залишитися Максим Степанов, Ігор Петрашко і Владислав Криклій

У вівторок, 18 березня, Верховна Рада може відправити у відставку трьох міністрів: керівників МОЗ (Максима Степанова), Мінекономрозвитку (Ігоря Петрашка) та Мінінфраструктури (Владислава Криклія).

Для цього депутати зберуться на позачергове засідання, початок якого запланований на 16:00. Про підготовку такого засідання розповів напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков.

Перш ніж депутати проголосують за або проти звільнення міністрів, кожен з них повинен буде відзвітувати про свою роботу перед парламентом.

Депутатська фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністра інфраструктури України, міністра економіки та міністра охорони здоров'я.

Двоє урядовців написали заяви власноруч – це міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко.

А от крісло під очільником МОЗу захиталось після подання прем'єра Дениса Шмигаля. Він просить парламентарів звільнити Максима Степанова. Керівнику Міністерства охорони здоров'я закидають провал вакцинації від коронавірусу. Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований.

Через соцмережі поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

«Степанов добровільно не йде з посади, тому буде інша процедура – спочатку звільнення, подання від фракції, подання на Голову Верховної Ради, потім голосування. В четвер, 20 травня, ми очікуємо призначення всіх трьох міністрів«, – заявив Давид Арахамія.

Фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади міністрів:

Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури;

Олексія Любченка – на посаду міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра;

Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо,14 травня стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Того ж дня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку. Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.