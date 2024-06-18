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Конституційний Суд переніс спецзасідання, на якому мали обрати голову суду – джерело

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Конституційний Суд переніс спецзасідання, на якому мали обрати голову суду – джерело
Конституційний суд України
фото з відкритих джерел

Наразі є один претендент на посаду голови Конституційного Суду – суддя Володимир Мойсик

У вівторок, 18 травня, судді Конституційного Суду провели спеціальне пленарне засідання, на якому розглядалося питання обрання голови суду. Про це повідомляє Укрінформ з посиланнями на обізнаного співрозмовника у суді.

«Сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання, яке триває з грудня минулого року. Розглядалося питання обрання голови, але голосування не відбулося. Засідання не завершилося. Його перенесли», – сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що наразі є один претендент на посаду голови Конституційного Суду – суддя Володимир Мойсик. Проте за пів року – 27 січня наступного року - у нього закінчуються повноваження судді. Раніше на цю посаду також претендував Сергій Головатий, у якого 29 травня закінчилися повноваження судді.

За словами співрозмовника Укрінформу, інші судді наразі не наважуються висувати свої кандидатури, оскільки не впевнені, що наберуть необхідні 10 голосів на свою підтримку з-поміж наявних 13 суддів.

29 травня поточного року у в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого закінчилися повноваження судді у зв’язку з досягненням ним 70-річного віку.

Оскільки у КС немає ні голови, ні його заступника, обов’язки голови Суду виконує старший за віком суддя, яким є Віктор Кривенко. А в разі його відсутності – Володимир Мойсик.

Крім того, на сьогодні Конституційний  Суд працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.

Наразі Дорадча група експертів продовжує прийом документів від кандидатів на посаду судді КС за квотою президента. 

20 червня розпочнеться прийом документів для участі у конкурсі на дві вакантні посади суддів КС за квотою парламенту.

Нагадаємо. один з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду раніше не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України. Зокрема, Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області, на запитання про те, коли була прийнята Конституція України назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).

До слова, 23 травня, Верховна Рада України призначила професора кафедри конституційного права Сергія Різника суддею Конституційного суду. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Читайте також: Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
 
Теги: Конституційний суд суддя Віктор Кривенко

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