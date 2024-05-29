Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?

Легендарний конституціоналіст достроково перериває свої дев'ятирічні повноваження через віковий ценз

Сьогодні, 29 травня виповнюється 70 років виконувачу обов’язків голови Конституційного суду, судді Сергію Головатому. Як повідомляє «Главком», це його останній робочий день на суддівській посаді. Згідно із статтею 20 закону про Конституційний суд України, повноваження судді припиняються у разі досягнення ним 70 років. Водночас термін дев’ятирічних повноважень судді Головатого (якби не віковий ценз) мав би закінчитися у березні 2027 року.

27 лютого 2018 року Указом президента за результатами конкурсу Сергій Головатий був призначений суддею Конституційного суду України. Присягу склав 2 березня 2018 року. Обирався народним депутатом України шістьох скликань (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 роки). У 1992-1996 роках – член Комісії з опрацювання проекту нової Конституції України. У період 2008-2010 років – член Національної конституційної ради. У 1995-1997, 2005-2006 роках – міністр юстиції України. Упродовж 1995-2001 та 2005-2009 років – член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія) від України, обіймав посади віце-президента та члена Бюро Комісії. Від 11 грудня 2021 року – член Бюро Венеційської Комісії

Що стосується справ, у яких суддя Сергій Головатий виступав доповідачем, то після його звільнення їх буде перерозподілено і розгляд почнеться з початку. Із резонансних – справа щодо конституційності Угоди між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту РФ на території України, яку 2010 року підписали президенти України та Росії Віктора Янукович і Дмитро Медведєв, а Верховна Рада і Держдума РФ ратифікували.

Уже з 30 травня крісло голови Конституційного суду із приставкою «виконувач обов’язків» займе інший суддя, найстарший за віком. Це – Віктор Кривенко. Він упродовж 1987-1993 років працював суддею Київського обласного суду. З 1996 року до 2005 року очолював Раду суддів України. До обрання суддею Конституційного суду (січень 2016 року) Віктор Кривенко обіймав посаду секретаря судової палати в адміністративних справах Верховного суду України.

Повноваження судді Конституційного суду Віктора Кривенка закінчуються у січні 2025 року.

Станом на 29 травня 2024 року, у Конституційному суді працює 14 суддів. Ще чотири посади залишаються вакантними. Суд працює без постійного голови з кінця грудня 2020 року. Тоді президент Володимир Зеленський відсторонив тодішнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці після вручення підозри ДБР. 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.