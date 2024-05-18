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Джемілєв розповів, що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Джемілєв розповів, що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії
Роман Абрамович і Володимир Путін у Сочі. РФ, 2016 рік
фото з відкритих джерел

Мільярдер зізнався, що свою думку особисто Путіну не висловлював

Під час перемовин у Стамбулі російський мільярдер Роман Абрамович спілкувався з національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. Про почуте Джемілєв розповів у інтерв'ю проєкту «Крим.Реалії».

«Під час переговорів у Стамбулі мільярдер Роман Абрамович був у складі російської делегації. І після завершення переговорів він попросив Рустема Умєрова зі мною окремо зустрітися. Ми в готелі «Хілтон» із ним окремо зустрілися і говорили.

Я йому казав, що росіянам не пробачу одного: 446 дітей убито. Є фотографії, де дітей розстріляно впритул. Я їм ніколи цього не забуду. А, по-друге, заведено вважати, що начебто народ не винен (у тому, що Росія розв'язала війну проти України, – ред.), а лише влада. Я кажу: ви всі (росіяни, – ред.) винні. Тому що завдяки вам, вашому мовчанню, вашому послуху Путіну ви сприяєте цьому злочину», – розповів Мустафа Джемілєв.

Далі політик навів реакцію мільярдера.

«І він (Абрамович, – ред.) мені тоді цікаву річ сказав. Він сказав: «Ви знаєте, приблизно така сама ситуація була у фашистській Німеччині. Але минули десятиліття, і Німеччина стала одним зі зразків демократії. І сталося це тому, що на певний час у Німеччині було зовнішнє правління. І ось поки в Росії не буде зовнішнього правління, цей путінізм, фашизм російський весь час відроджуватиметься». Я спитав його: «А ви цю думку Путіну кажете? Ви ж часто з ним бачитеся». Він відповідає: «Ну що ви?». Але зовнішнє правління було б добрими ліками для цієї країни», – переказав розмову Джемілєв.

Раніше підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович виграв судову справу проти банку Mizrahi Tefahot  в окружному суді Тель-Авіва. Про це пише видання Globes. Фінансова установа під приводом санкцій Євросоюзу не передавала його пожертви ізраїльській волонтерській організації Zaka.

За інформацією ЗМІ, суддя зобов'язала банк перевести пожертвування Абрамовича на рахунок волонтерської організації Zaka, яка займається збиранням останків та упізнанням жертв терактів та катастроф. Сума пожертвування становила 8 млн шекелів ($2,1 млн ). Зазначається, що рішення суду набуде чинності через 72 години, оскільки представники Mizrahi Tefahot повідомили і про намір подати апеляцію.

Переведення пожертв Абрамовича було заблоковано банком наприкінці грудня 2023 року. У Mizrahi Tefahot це пояснили тим, що активи бізнесмена перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. При цьому безпосередньо Тель-Авів жодних обмежень щодо російського олігарха взагалі не запроваджував.

Також відомо,  що російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Читайте також: Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки
Теги: росія Німеччина Мустафа Джемілєв суддя влада роман росіяни

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