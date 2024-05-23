Cудові засідання в режимі відеоконференцій: Рада спростила процедуру

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи

Верховна Рада спростила процедуру участі у судових засіданнях в режимі відеоконференцій. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка»

Як зазначається, відтепер рішення про призначення відеоконференції для судового засідання буде ухвалюватися не всією колегією, а лише суддею-доповідачем. За відповідний законопроєкт 11133 «слуги» Ігоря Фріса проголосували 263 народні обранці.

«Це суттєво спростить процедуру. Зараз ухвалює рішення вся колегія суддів. Тобто треба оббігати кожен кабінет кожного судді, який входить в колегію, щоб вирішити таке просте питання. Якщо мова йде про Велику Палату Верховного Суду, то це 21 суддя і 21 кабінет. Коли закон вступить в силу – це буде велика економія часу і людських ресурсів особливо, коли йдеться про апеляційну чи касаційну інстанції. Таким чином ми вже на кожній ухвалі заощадимо немало цінного часу. Мій колега нардеп Бабій додав, що про можливість відеоконференції можуть просити не лише учасники процесу, а й їхні представники і закріпив можливість використання під час відеоконференції власних технічних засобів», – пояснив Фріс.

До Верховної Ради текст законодавчої ініціативи, який подав Фріс, направив Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака на початку року.

Відповідно до ухвалених змін, учасники справи, їх представники мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, в тому числі з використанням власних технічних засобів, за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою.

Раніше Рада дозволила судам розглядати адміністративні, господарські та цивільні справи в режимі відеоконференції.