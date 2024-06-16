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За пропаганду війни суд конфіскував у громадянки Росії квартири в Чернівцях

Надія Карбунар
glavcom.ua
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За пропаганду війни суд конфіскував у громадянки Росії квартири в Чернівцях
У 2018 році жінка опублікувала в «Однокласниках» фото, як вона брала участь у виборах президента РФ
фото з відкритих джерел

Ніну Тюріну судили заочно

Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок громадянці Росії Ніні Тюріній, яка виправдовувала російську агресію в Україні та підтримувала війну. Суд заочно призначив їй вісім років та конфіскував усе майно в Україні – два нежитлові приміщення на ринку та дві квартири.

Як вказано в матеріалах справи, Ніна Тюріна народилася в Казахстані, має російське громадянство та мала посвідку на постійне проживання в Україні до 2028 року. У період із 25 лютого 2022 року до грудня 2023 року вона неодноразово поширювала в мережі «Однокласники» дописи із проросійських спільнот «Руки прочь от Донбасса!!!», «Рассвет Новороссии», «Влюбленные в Россию». Вона репостила публікації із пропагандою війни проти українців, закликами до зміни меж території України та виправдуванням російської агресії. На сторінці Ніни Тюріної (Варенко) в «Однокласниках» зазначено, що вона живе в Чернівцях. Вона має 127 друзів, з яких більшість – росіяни, а також двох доньок, які також живуть у Чернівцях.

Ніну Тюріну судили заочно, оскільки, за останніми даними, зараз вона перебуває у Росії. У 2018 році жінка опублікувала в «Однокласниках» фото, як вона брала участь у виборах президента РФ. У суді проти Ніни Тюріної свідчив чоловік, якому вона надіслала запрошення в друзі у соцмережі «Однокласники». Деякий час вони спілкувалися, в листуванні Тюріна називала українців «фашистами» та бажала смерті. Після цього чоловік видалив свій акаунт із російської мережі.

Ще один свідок розповів, що Тюріна мала торгову точку в чернівецькому ТЦ «Формаркет», де у 2011-2012-х роках продавала речі. Після того вони були друзями лише в «Однокласниках», де вона активно закликала повалити чинну владу в Україні.

Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Володимир Смотрицький визнав Ніну Тюріну винною за ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч.ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ та призначив вісім років увʼязнення з конфіскацією всього майна в Україні.

Відомо, що в Україні у Ніни Тюріної арештували нерухомість: два нежитлові приміщення критого ринку, половину однокімнатної квартири площею 31 квадратний метр, а також двокімнатну квартиру площею 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков, який тепер  підозрюється у державній зраді, отримав під час війни від місцевої влади квартиру у новобудові.

Як повідомлялося, на Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди».

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Теги: Хмельниччина нерухомість суддя жінка чоловік майно вирок громадянство населення росіяни запрошення соцмережі

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