Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують

Іспанський суд викликав дружину прем'єр-міністра Іспанії через розслідуваня щодо корупції

Дружину прем'єр-міністра Іспанії Бегонію Гомес викликали до суду для надання свідчень у рамках розслідування у справі про корупцію. Про це пише Associated Press. Гомес має відвідати суд 5 червня. Вона звинувачується в тому, що використала свою позицію для впливу на бізнес-угоди.

Гомес ще ніяк не коментувала справу, проте прем'єр-міністр Педро Санчес називав процес «наклепницькою кампанією» з метою нашкодити правлячій коаліції, яку очолює його Іспанська соціалістична робітнича партія.

Розслідування ґрунтується на інформації, наданій асоціацією Manos Limpias («Чисті руки»). Associated Press зазначає, що дії цієї асоціації часто спрямовані проти лівих політиків. Скарга організації «Чисті руки» до суду ґрунтується на кількох новинах, опублікованих ЗМІ, і стверджує, що Бегонія Гомес, «користуючись» своїми стосунками з головою уряду, залучила спонсорську допомогу для магістратури, де вона веде курс.

24 квітня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів, щоб подумати, чи варто йому залишатися на посаді глави уряду. 52-річний Санчес оголосив, що може піти у відставку у відповідь на корупційне розслідування щодо його дружини, яке, за його словами, було безпідставним і організованим його правими політичними опонентами.

Після початку розслідування у квітні Санчес вкотре наголосив, що може розглянути відставку з посади прем'єра, проте пізніше вирішив продовжувати роботу. У прокуратурі Іспанії рекомендували відмовитися від розслідування, проте провінційний суд ухвалив, що судді нижчої інстанції можуть продовжити його розгляд.