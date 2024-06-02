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У Чернігові суд виніс суворий вирок чоловікові, який двічі ухилився від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чернігові суд виніс суворий вирок чоловікові, який двічі ухилився від мобілізації
підсудний вчинив домашнє насильство, яке носить систематичний характер
фото з відкритих джерел

Суддя зазначив, що призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим

У Чернігові вдруге судили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство. У лютому 2024 року Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та покарав його, призначивши випробувальний термін замість реального позбавлення волі. Проте після отримання поблажливого вироку засуджений так і не з'явився до ТЦК та СП. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури і засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Чернігівського апеляційного суду.

«Не погодившись із рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вирок місцевого суду, у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень обвинуваченим, й ухвалити новий вирок, яким призначити покарання за ст.336 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки; за ст.126-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік», – ідеться у рішенні суду.

Прокурор також додав, що дії обвинуваченого свідчать про відсутність щирого каяття, яке перший суд необґрунтовано визнав обставиною, що пом`якшує покарання.

Суддя зазначив, що призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та певною мірою зневажливим відносно захисників України та призведе до свідомого ігнорування отримання повісток іншими особами, які підлягають мобілізації.

«Крім того, підсудний вчинив домашнє насильство, яке носить систематичний характер. Також не враховано судом у повному обсязі і дані про особу обвинуваченого, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, не працює та зловживає алкогольними напоями», – наголосив суддя.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

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Теги: прокурор суддя домашнє насильство вирок

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