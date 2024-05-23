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Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Верховна Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
Сергій Різник – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права
фото пресцентр Львівського національного університету імені Івана Франка

Призначення Сергія Різника підтримали 276 депутатів

Сьогодні, 23 травня, Верховна Рада України призначила професора кафедри конституційного права Сергія Різника суддею Конституційного суду Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Відповідне призначення підтримали 276 депутатів, 11 – утрималися.

Рада призначила професора кафедри конституційного права Сергія Різника суддею Конституційного суду
Рада призначила професора кафедри конституційного права Сергія Різника суддею Конституційного суду
фото Ярослав Железняк, Telegram

Загалом на посаду судді Конституційного Суду було троє претендентів:

  • Водянніков Олександр Юрійович
  • Різник Сергій Васильович
  • Барабаш Юрій Григорович.
Сергій Різник – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

Нагадаємо, дорадча група експертів (ДГЕ) 8 березня провела співбесіди з чотирма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Одна з кандидаток, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Тетяна Шинкар, «попалася» на використанні у своїй дисертації текстів інших авторів.Варто додати, що відповідно до Методології ДГЕ, на етапі співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей. Згодом, протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У підсумку вони отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

До слова, один з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду раніше не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України. Зокрема, Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області, на запитання про те, коли була прийнята Конституція України назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).

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Теги: Верховна Рада депутат Конституційний суд Ярослав Железняк

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