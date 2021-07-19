Зеленський 19 липня здійснить робочий візит до Грузії

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Грузії Саломе Зурабішвілі

Зеленський візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції

19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату «Асоційованого тріо» України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту «Асоційованого тріо» та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У межах візиту глава Української держави також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.