  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський 19 липня здійснить робочий візит до Грузії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Грузії Саломе Зурабішвілі<br /><br /> - Зеленський 19 липня здійснить робочий візит до Грузії
    У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Грузії Саломе Зурабішвілі

    Фото: president.gov.ua

    Зеленський візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції

    19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату «Асоційованого тріо» України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту «Асоційованого тріо» та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

    У межах візиту глава Української держави також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду та президентом Європейської ради.

    Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

    23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

    Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

    Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.

    Теги: ЄС Грузія Саломе Зурабішвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський 19 липня здійснить робочий візит до Грузії