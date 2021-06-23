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    Зеленський обговорив з президенткою Грузії взаємне визнання Covid-сертифікатів

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    У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Грузії Саломе Зурабішвілі - Зеленський обговорив з президенткою Грузії взаємне визнання Covid-сертифікатів
    У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Грузії Саломе Зурабішвілі
    Фото: president.gov.ua

    На порядку денному лідерів стояло питання взаємного визнання документів про вакцинацію

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне визнання документів про Covid-вакцинацію Україною та Грузією перебуває на порядку денному. Про це український лідер повідомив у ході спільного брифінгу з президенткою Грузії.

    Зеленський підкреслив, що це максимально спростить перетин кордону для громадян обох держав.

    «Варто посилити координацію у сфері міжлюдських контактів і туризму, особливо в умовах триваючої пандемії. На порядку денному взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох наших країн», – сказав Зеленський.

    До слова, «слугу» Камельчука, який називав коронавірус вигадкою, призначили у ПАРЄ спікером щодо Covid-паспортів.

    Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

    Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

    Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

    Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

    «Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

    Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

    Теги: Грузія документи Володимир Зеленський щеплення вакцинація коронавірус
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    Зеленський обговорив з президенткою Грузії взаємне визнання Covid-сертифікатів