На порядку денному лідерів стояло питання взаємного визнання документів про вакцинацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне визнання документів про Covid-вакцинацію Україною та Грузією перебуває на порядку денному. Про це український лідер повідомив у ході спільного брифінгу з президенткою Грузії.

Зеленський підкреслив, що це максимально спростить перетин кордону для громадян обох держав.

«Варто посилити координацію у сфері міжлюдських контактів і туризму, особливо в умовах триваючої пандемії. На порядку денному взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох наших країн», – сказав Зеленський.

До слова, «слугу» Камельчука, який називав коронавірус вигадкою, призначили у ПАРЄ спікером щодо Covid-паспортів.

Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.