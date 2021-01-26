Угорські дипломати отримали погрози перед приїздом Сійярто до Києва

У разі приїзду до Києва міністра Сіярто, автор листа обіцяє «діяти вкрай жорстко»

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про провокацію, здійснену напередодні візиту до України його угорського колеги Петера Сійярто.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Кулеба наголосив, що інформація передана у правоохоронні органи.

«Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити», – написав міністр.

Він також оприлюднив скріншот листа, надісланого на загальну адресу посольства Угорщини в Україні.

Лист з погрозами дійсно містить помилки, у тому числі у словах «мадярська» та «патріоти».

Автор електронного повідомлення, надісланого зі скриньки на безкоштовному поштовому сервісі xmail, звернувся із погрозами на адресу працівників посольства.

У разі приїзду до Києва міністра Сійярто, автор листа обіцяє «діяти вкрай жорстко».

«Готуйтеся до великої крові, мад’ярської крові», – йдеться у повідомленні (правопис збережений).

Раніше стало відомо, що Дмитро Кулеба і Петер Сійярто домовилися про переговори в Києві. Візит вже узгоджений. Приїзд угорського чиновника очікується до кінця січня.