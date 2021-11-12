На Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових – Залужний

Росія відправляє бойовиків на Донбас із 2014 року

Загальна чисельність першого та другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових, становить 35,5 тис. осіб

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, скільки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває кадрових російських військових. За його словами, проти України воює декілька тисяч росіян, повідомляє пресслужба головнокомандувача ЗСУ.

«Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців збройних сил РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади», – розповів Залужний.

А загальна чисельність першого та другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових на Донбасі, становить 35,5 тис. осіб. Це військове угрупування постійно підтримується Росією.

«Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами», – наголосив він.

Залужний додав, що окупанти посилили передові підрозділи танковими групами та активно використовують безпілотники та снайперів проти підрозділів ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.