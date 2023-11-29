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Кулеба: ЗСУ наразі є найпотужнішою армією в Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба: ЗСУ наразі є найпотужнішою армією в Європі
Кулеба акцентував, що сьогодні відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ
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Кулеба: «Захищати Європу без України - це «невдячна справа»»

Українські військові наразі є найпотужнішими в Європі і  де-факто стають армією НАТО. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба  перед засіданням Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

За його словами, перемога України в інтересах не тільки самої України, а й усього Північноатлантичного альянсу.

«Хотів би підкреслити те, що ви (йдеться про генсека НАТО Єнса Столтенберга – «Главком) щойно сказали. Перемога України в інтересах не тільки самої України, а й усього Північноатлантичного альянсу», – сказав Кулеба.

На його думку, захищати Європу без України – це «невдячна справа». «Особливо через те, що у нас найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми значною мірою де-факто стаємо армією НАТО з огляду щодо наших спроможностей та принципів керування», – зазначив міністр.

Вік акцентував, що сьогодні відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. «І це, напевно, найбільша різниця над тим, що було і є зараз. Якщо порівняти Комісію Україна-НАТО та Раду Україна-НАТО», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього Лаврова.

Теги: НАТО армія військові Дмитро Кулеба

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