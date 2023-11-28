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Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього Лаврова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього Лаврова

МЗС закликало спільними зусиллями працювати над порятунком ОБСЄ від Росії

Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністрів закордонних справ через рішення допустити на нього Сергія Лаврова. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. І ось чому:
30 листопада – 1 грудня в м. Скоп'є відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.
Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої в 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ...Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які перебувають у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.
За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали спільними зусиллями працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту.
«З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського», – пояснили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня. 

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Теги: МЗС ОБСЄ Дмитро Кулеба

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