ЗСУ мають право самі вирішувати, якою мовою спілкуватися: Кремінь звернувся до Фаріон

Уповноважений наголошує, що проблем, про які згадує Фаріон, фронт України не відчуває.

Омбудсмен розповів, чи є на фронті проблеми через мову

У воїнів на фронті немає проблем через те, що деякі із них спілкуються російською. Пліч-о-пліч стримують війська РФ не тількі корінні українці, а й представники різних нацменшин - угорці, болгари тощо. Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю «Фокусу».

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Кремінь відреагував на скандальні заяви мовознавиці Ірини Фаріон, яка стверджує, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на фронті виключно українською мовою, інакше, вони не наші громадяни.

Уповноважений наголошує, що проблем, про які згадує Фаріон, фронт України не відчуває. «Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова – угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це – український народ і громадяни нашої країни», – навів омбудсмен приклад.

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За його словами, за весь 2023 рік не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями. Було лише одне повідомлення з військкомату про використання «не державної мови», але ця проблема швидко забулася, вказав Кремінь.

Він підкреслив, що це право військових особисто вирішувати, якою мовою висловлюватися під час обідів, в окопах або в битвах з Росією. Підстав для тверджень, що ЗСУ порушують мовний закон в Україні, немає, заявив він.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

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На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

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