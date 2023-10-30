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«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Прямо зараз на фронті є кілька екземплярів макетів Himars, які неможливо на відстані відрізнити від справжніх
фото: Метінвест

«Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції»

Компанія «Метінвест» бізнесмена Ріната Ахметова вже понад рік виробляє для ЗСУ макети зброї. Зовні вони максимально наближені до оригіналів, і потрібні, щоб викликати вогонь на себе замість справжньої техніки.

Найбільш затребувані на передовій – копії радянських гаубиць та РЛС. Але на замовлення військових виробляють і псевдо-Himars – американську реактивну систему залпового вогню. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко в інтерв'ю Radio NV. 

«До нас звернулися військові. Прийшли і запитали, чи можна зробити макети, які допоможуть нам вводити в оману ворога, або робити фальшпозиції. Зараз наше основне виробництво – це радянські гаубиці Д-20, Д-30 та американські зразки гаубиць М777. Також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів», – згадав Мироненко про початок виробництва макетів.

Він зізнався, що прямо зараз на фронті є кілька екземплярів макетів Himars, які неможливо на відстані відрізнити від справжніх. Справа у тому, що макет від «Метінвесту» – це не просто декорація, а діючий механізм.

«Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають, як справжні автомобілі, виконують свою функцію», – каже Мироненко.

Він також зізнався, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії, щоб зберегти максимальну секретність та убезпечити працівників.

«Усі люди у нас налаштовані патріотично. Тож будь-який запит, який ми отримуємо від військових (це стосується не лише макетів, а й іншого), наші працівники виконують з великим натхненням та великим задоволенням. Крім того, ми не розповідаємо, куди й кому передаємо конкретні макети, та на яких напрямках вони використовуються», – наголосив Мироненко.

Як відомо, від початку повномасштабної війни «Метінвест» спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту Ріната Ахметова». За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення

Теги: військові війна зброя

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