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Деякі військові можуть отримати додаткові виплати за свої нагороди: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі військові можуть отримати додаткові виплати за свої нагороди: що потрібно знати
Орден «За мужність» – це державна нагорода за виявлену мужність та героїзм
фото з відкритих джерел

1 січня 2023 року набув чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги кавалерам ордена «За мужність»

В Україні існують випадки, коли військовослужбовці чи їхні родини можуть отримати певні виплати або пільги, зокрема завдяки нагородам, які можуть отримати військові.

Орден «За мужність» – це державна нагорода, яка надається в Україні для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Українці, які отримали цей орден, можуть розраховувати на додаткові виплати та пільги.

На що можуть розраховувати військові, яких нагородили орденом «За мужність»

Зазначається, що 1 січня 2023 року набув чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги кавалерам ордена «За мужність».

Повні кавалери ордена (це ті, хто отримав усі три ступені) можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Тобто з 1 січня 2023 року вони щомісяця отримують грошову виплату у вигляді однієї мінімальної зарплати – 6700 грн.

До того ж встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги у розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена «За мужність» усіх трьох ступенів.

За словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, особа, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів, визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Фахівчиня виділяє кілька основних пільг, на які мають право повні кавалери ордену «За мужність»:

  • надбавки до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги (виплачується замість пенсії), які вони отримують, у розмірі 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щороку до 5 травня;
  • зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
  • першочергове безплатне особисте обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста госпіталізація та лікування у стаціонарах, госпіталях чи лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію Ці пільги також стосуються членів сім’ї кавалера ордену (тобто дружини, чоловіка та дітей віком до 18 років);
  • першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
  • безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначається Кабінетом Міністрів України (дія цієї пільги зупинена на 2023 рік);
  • звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру під час її приватизації;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
  • позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного та автомобільного транспорту;
  • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на цьому підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування після ліквідації підприємства, установи чи організації;
  • надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
  • виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: військові соцвиплати гроші державні нагороди ЗСУ

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