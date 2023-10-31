Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пашинян рекордно збільшив видатки на оборону Вірменії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пашинян рекордно збільшив видатки на оборону Вірменії
Вірменія змінює підходи до оборони країни
фото: armenpress.am

Нікол Пашинян: «Реформування наших збройних сил має першорядне значення для нас»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на обговоренні в парламенті проекту держбюджету на 2024 рік заявив: витрати на оборону зростуть на 125% порівняно з 2018 роком. Про це пише видання Arka.

«Тільки збільшена частина бюджету на оборону становитиме 309 млрд драмів (близько $768 млн за поточним курсом – «Главком»), тоді як весь оборонний бюджет у 2018 році становив 247,9 млрд драмів», – зазначив прем'єр.

«Водночас динаміка зростання видатків на оборону жодним чином не суперечить мирному порядку, раніше заявленому урядом Вірменії», – додав Пашинян на парламентських слуханнях щодо проекту держбюджету на 2024 рік.

Він назвав ключовим з погляду формування обороноздатної армії та безпеки країни збільшення видатків на військову сферу. «Реформування наших збройних сил має першорядне значення для нас. Підкреслю, що подібна динаміка зростання оборонних видатків жодним чином не суперечить проголошеному нашим урядом мирному порядку. Кожна держава має легітимне право мати обороноздатну армію. Це обов'язковий атрибут для будь-якої держави», – наголосив Пашинян.

«І ми рухаємося вперед у цьому напрямі. Звичайно, не тими темпами, якими хотілося б, проте на те є цілком об'єктивні та суб'єктивні причини. Проте, має констатувати: влада Вірменії вже реалізує заявлений ними раніше курс. Зокрема на диверсифікацію наших відносин у сфері безпеки», – додав прем'єр-міністр Вірменії. 

До слова, узгоджено три основні принципи встановлення миру та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Підписання мирного договору стане реальним, якщо сторони дотримуватимуться цих принципів. Як пише «Арменпрес», про це заявив 30 жовтня, прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Читайте також: Шлях до ЄС. Чи зможе Вірменія відірватись від Росії?

 

 

Теги: міністр бюджет держава Нікол Пашинян влада Вірменія армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України
Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України
3 жовтня, 15:10
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
15 жовтня, 07:15
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
9 жовтня, 17:27
Шотландія висловила підтримку людям у секторі Гази
Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази
18 жовтня, 12:11
Усама Мазіні був убитий в результаті авіаудару
Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу
17 жовтня, 05:20
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
21 жовтня, 04:55
Ердоган звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Гази
Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України
28 жовтня, 22:51
США направили сили швидкого реагування на Близький Схід – ЗМІ
США направили сили швидкого реагування на Близький Схід – ЗМІ
Вчора, 01:20
У разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але вони будуть мати тимчасовий характер
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
22 жовтня, 14:15

Політика

Пашинян рекордно збільшив видатки на оборону Вірменії
Пашинян рекордно збільшив видатки на оборону Вірменії
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс
Палата представників США готова допомогти Ізраїлю грошима, але є нюанс
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
Пентагон оголосив про створення нової ядерної бомби
Пентагон оголосив про створення нової ядерної бомби
Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина
Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
18K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
15K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
11K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
8580
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту