Пашинян рекордно збільшив видатки на оборону Вірменії

Нікол Пашинян: «Реформування наших збройних сил має першорядне значення для нас»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на обговоренні в парламенті проекту держбюджету на 2024 рік заявив: витрати на оборону зростуть на 125% порівняно з 2018 роком. Про це пише видання Arka.

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«Тільки збільшена частина бюджету на оборону становитиме 309 млрд драмів (близько $768 млн за поточним курсом – «Главком»), тоді як весь оборонний бюджет у 2018 році становив 247,9 млрд драмів», – зазначив прем'єр.

«Водночас динаміка зростання видатків на оборону жодним чином не суперечить мирному порядку, раніше заявленому урядом Вірменії», – додав Пашинян на парламентських слуханнях щодо проекту держбюджету на 2024 рік.

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Він назвав ключовим з погляду формування обороноздатної армії та безпеки країни збільшення видатків на військову сферу. «Реформування наших збройних сил має першорядне значення для нас. Підкреслю, що подібна динаміка зростання оборонних видатків жодним чином не суперечить проголошеному нашим урядом мирному порядку. Кожна держава має легітимне право мати обороноздатну армію. Це обов'язковий атрибут для будь-якої держави», – наголосив Пашинян.

«І ми рухаємося вперед у цьому напрямі. Звичайно, не тими темпами, якими хотілося б, проте на те є цілком об'єктивні та суб'єктивні причини. Проте, має констатувати: влада Вірменії вже реалізує заявлений ними раніше курс. Зокрема на диверсифікацію наших відносин у сфері безпеки», – додав прем'єр-міністр Вірменії.

До слова, узгоджено три основні принципи встановлення миру та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Підписання мирного договору стане реальним, якщо сторони дотримуватимуться цих принципів. Як пише «Арменпрес», про це заявив 30 жовтня, прем'єр-міністр Нікол Пашинян.